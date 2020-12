Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest in arrivo su Switch

Il publisher Walkabout e gli sviluppatori di Different Tales hanno annunciato la data di uscita di Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest per Nintendo Switch.

L’avventura testuale ambientata nel Mondo di Tenebra, già disponibile su PC dallo scorso ottobre, arriverà sulla console della Casa di Kyoto a partire dal prossimo 7 gennaio 2021. Il gioco ci metterà nei panni di Maia, giunta presso l’antica foresta di Białowieża in Polonia alla ricerca di indizi sulla sua cronistoria famigliare. Qui i protettori della natura conducono la loro antica e interminabile guerra contro le forze della distruzione.