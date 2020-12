Steam: al via i saldi invernali con sconti su migliaia di videogiochi

Poche cose sono certe nella vita: una di queste è sicuramente l’arrivo dei saldi invernali di Steam che, puntuali come sempre, rischiano di prosciugare in un attimo le tredicesime dei videogiocatori PC.

Da qualche ora e fino al prossimo 5 gennaio, infatti, quasi tutto il catalogo della piattaforma digitale di Valve è in promozione. Sono quindi migliaia i titoli in sconto, con ribassi su grandi classici e videogiochi recenti.

Non manca, inoltre, la possibilità di votare per i Premi di Steam. Anche quest’anno gli utenti possono decidere quale sia per loro il videogioco dell’anno, ma verranno assegnati anche altri riconoscimenti al titolo con il gameplay più innovativo, quello con la trama migliore o il miglior stile grafico, giusto per citare alcune categorie.

I vincitori verranno annunciati il 3 gennaio 2021.

