Super Meat Boy Forever ora disponibile su PC e Nintendo Switch

C’è voluto un bel po’ perché finalmente arrivasse questo giorno, ma Super Meat Boy Forever è disponibile da oggi su PC (esclusiva temporale Epic Games Store) e Nintendo Switch, giusto in tempo per Natale. Nel nuovo, cattivissimo platformer di Team Meat ci troveremo a giocare con Meat Boy e Bandage Girl, impegnati a salvare la loro figlia Nugget dalle grinfie del malvagio Dr. Fetus.

Oltre a salti, scivolate e rimbalzi sui muri, i due genitori avranno a loro disposizione anche una serie di attacchi, fondamentali per farsi strada fra i 7200 livelli e a prevalere negli scontri con i boss che, stando alla sviluppatore, “saranno più grandi che mai. Le vostre menti esploderanno. I vostri calzini esploderanno. Non citate in giudizio Team Meat per questo.”

Super Meat Boy Forever è attualmente disponibile al prezzo di 15,99€, e arriverà anche su Steam, Xbox One e PS4 nel corso del 2021.