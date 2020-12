Digital Extremes e Tencent, l'acquisizione non influenzerà Warframe

Circa una decina di giorni fa, Tencent aveva finalizzato l’acquisizione di Leyou Technologies Holdings, e fra gli studi che si sono trovati a cambiare proprietà c’è anche Digital Extremes, sviluppatore di Warframe. Viste le preoccupazioni che solitamente seguono queste operazioni finanziarie, e probabilmente anche data la non ottima fama che il colosso cinese gode presso molti giocatori, lo studio stesso ha rilasciato una dichiarazione in merito.

In essa, gli sviluppatori hanno voluto rassicurare i fan sul fatto che questa acquisizione non porterà nessun cambiamento al processo di lavoro, dichiarando in particolare che “continueremo a creare ottimo contenuto per Warframe e rimarremo creativamente indipendenti” e aggiungendo che “Tencent è famosa per rispettare le decisioni creative e l’integrità dei suoi studi, e per fornire loro l’autonomia e l’indipendenza necessarie per sperimentare, innovare e crescere.” Digital Extreme ha poi chiuso sottolineando che i suoi obiettivi per il prossimo futuro rimangono la versione Xbox Series X|S di Warframe, le battaglie spaziali e l’arco narrativo The New War.