Halo Infinite: smentite le voci di una cancellazione su Xbox One

Quando si tratta di Halo Infinite, sembra che siano più le voci che si rincorrono che non le informazioni ufficiali sul gioco. Nelle ultime ore era stata paventata l’ipotesi che il gioco non sarebbe uscito su Xbox One, teoria a cui dava apparente credito l’assenza di questa versione nel profilo LinkedIn di uno degli sviluppatori, che invece citava la versione Xbox Series X|S. A smentire la voce ci ha pensato il Community Manager di 343 Industries John Junyszek, che in merito ha risposto con un secco “Nope”.

Questa ipotesi in particolare aveva preso trazione per la diffusa paura che la versione old-gen del gioco possa finire per obbligare gli sviluppatori a limitazioni, compromettendo quindi anche la qualità di Halo Infinite su Xbox Series X|S e PC. Microsoft, però, sembra più che intenzionata a non abbandonare la sua Xbox One.