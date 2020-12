Bokeh Game Studio al lavoro su una avventura horror

Non è passato molto dall’annuncio della fondazione di Bokeh Game Studio, e già la nuova impresa del creatore di Silent Hill Keiichiro Toyama ha progetti da condividere con il mondo. Come dichiarato nel corso di un’intervista con con IGN, Toyama ha fatto sapere che lo studio sta lavorando a un “action-adventure che piacerà ai fan dei miei altri lavori”; alla domanda se sarà più simile a Silent Hill o a Gravity Rush, lo sviluppatore ha chiarito che “sarà più orientato verso l’horror. Ma cercheremo di renderla un’esperienza più ampia, piuttosto che un horror hardcore”, suggerendo che le battaglie a cui accenna ci vedranno in un ruolo più attivo che non quello di impotenti vittime.

Toyama ha anche chiarito che la piataforma di sviluppo principale sarà il PC, ma che Bokeh cercherà di rilasciare il suo gioco su più console possibili. Se già vi sta venendo l’acquolina in bocca, frenate gli appetiti: il producer Kazunobu Sato ha infatti dichiarato che la finestra di lancio prevista è il 2023.