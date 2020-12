Christopher Nolan si dice interessato allo sviluppo di videogiochi

Lungi dal limitarsi alla sola industria dei vieogiochi, di recente Geoff Keighley ha tenuto una lunga intervista con l’acclamato regista Christopher Nolan; soggetto centrale di questa chiacchierata è stato Tenet, suo ultimo film uscito pochi mesi fa. Ovviamente, però, una domanda legata ai videogiochi non poteva mancare, e Keighley ha sondato l’interesse del regista in merito. Come prima cosa, il regista ha chiarito quello che secondo lui è il giusto rapporto fra film e videogiochi: “non vuoi fare semplicemente un gioco su licenza, non vuoi fare un tie in a qualcosa e usare il marchio stabilito dal film […] vuoi che sia un ottimo prodotto per conto suo”.

Christopher Nolan ha poi chiarito che ultimamente il suo tempo è stato completamente assorbito dall’industria cinematografica, e “visto quanto è difficile lo sviluppo dei videogiochi, non è una cosa che puoi prendere alla leggera. Ma è decisamente qualcosa che mi interessa. È un mondo fantastico.” Quindi chissà? Forse il futuro ci riserverà anche un gioco targato Nolan.