TGM Awards 2020: abbiamo scelto il nostro GOTY e tutti gli altri vincitori

Dopo un lungo processo di analisi e una votazione che ha visto impegnata l’intera redazione, siamo finalmente pronti a svelare tutti i vincitori dei prestigiosissimi TGM Awards 2020, compreso quello che per The Games Machine è il gioco dell’anno. Superfluo precisare che la sfida è stata piuttosto accesa, merito principalmente della qualità particolarmente elevata delle produzioni pubblicate negli ultimi dodici mesi, ma alla fine siamo arrivati a un responso univoco in ognuna delle differenti categorie.

Ma bando alle ciance, ecco a voi l’elenco completo dei titoli che hanno trionfato nell’edizione 2020 dei TGM Awards!

TGM AWARDS 2020 PER GENERE

Azione

Gli action Nell’accezione più vasta possibile, a patto che i nervi del giocatore siano cruciali almeno quanto il cervello.

Hades – Vincitore

Doom Eternal

The Last of Us: Parte II

Half-Life Alyx

Ghost of Tsushima

Role Playing Game

I giochi di ruolo (e d’azione) che piacciono a noi, densi, profondi e aderenti al genere in termini di stat, attributi ma anche per via simulativa.

Cyberpunk 2077 – Vincitore

Wasteland 3

Final Fantasy VII Remake

Assassin’s Creed Valhalla

Yakuza: Like a Dragon

Tattica e Strategia

Il rinato genere dei tattici a turni o anche i migliori esempi di strategia in tempo reale: predominio del cervello, insomma.

Desperados III – Vincitore

Xcom Chimera Squad

Gears Tactics

Iron Harvest

Crusader Kings III

Platform e Action Plaftorm

Ecco i titoli che mettono ancora avanti a tutto una consuetudine – quella delle piattaforme – fra le più antiche del videoludo. Insieme agli enigmi, ma anche senza.

Ori and the Will of the Wisps – Vincitore

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Spelunky 2

Noita

Kunai

Horror

I giochi action, di narrazione o sopravvivenza in salsa d’orrore sono più vivi che mai, e anzi comprendono tante accezioni diverse di ansia e paura.

Amnesia Rebirth – Vincitore

Resident Evil 3

The Dark Pictures Anthology Little Hope

Song of Horror

Maid of Sker

Avventure Dinamiche

Tra rispetto del passato più “enigmistico” e voglia di raccontare storie del presente, le migliori avventure dinamiche sulla piazza.

The Procession to Calvary – Vincitore

Haven

Tell Me Why

Virtuaverse

The Suicide of Rachel Foster

Sportivi, simulazioni e picchiaduro

Motori, mazzate palloni, senza pregiudizi sull’essenza arcade o simulativa: l’importante è seguire bene la propria vocazione.

Microsoft Flight Simulator – Vincitore

Streets of Rage 4

Project CARS 3

F1 2020

eFootball PES 2021

SPECIAL TGM AWARDS 2020

The Games Machine D.O.C., best of PC Games

Il miglior gioco per la piattaforma d’elezione di TGM, non per forza in esclusiva ma che fa onore per vari motivi alla Master Race, anche tecnici o stilistici.

Half-Life: Alyx – Vincitore

Cyberpunk 2077

Microsoft Flight Simulator

Crusader Kings III

World of Warcraft: Shadowlands

Raccontami una storia

Il valore della narrazione avanti – o al pari di – qualsiasi altra caratteristica, pur passando da diversi sistemi di regole e presentazione visiva.

The Last of Us: Parte II – Vincitore

Hades

Cyberpunk 2077

The Suicide of Rachel Foster

Tell Me Why

Musica da Giocare

I giochi che eccellono nelle colonne sonore, o le colonne sonore che eccellono più dei giochi stessi.

Doom Eternal – Vincitore

Ori and the Will of the Wisps

Cyberpunk 2077

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Sindrome di Stendhal

I giochi davanti ai quali si rimane abbacinati dal pazzesco livello artistico o tecnico, per grandi come piccole produzioni.

Hades – Vincitore

Ori and the Will of the Wisps

art of rally

Ghost of Tsushima

Virtuaverse

Realtà Virtuale

Qualità e sperimentazione in un settore che sta consolidando la sua identità, sia sul piano ludico che stilistico.

Half-Life: Alyx – Vincitore

Star Wars: Squadrons

The Walking Dead: Saints & Sinners

Pistol Whip

Phantom Covert Ops

Amiamo questi ragazzi

Lo studio migliore dell’anno secondo la redazione di The Games Machine. Abbiamo dovuto fare parecchie rinunce, visto che di base non c’era che l’imbarazzo della scelta.

Supergiant Games – Vincitore

id Software

Valve

Naughty Dogs

Asobo Studios

Best of the Future

Il gioco non ancora uscito da cui ci aspettiamo la più impressionante prestazione per un futuro non troppo lontano, presumibilmente entro il 2021.

Baldur’s Gate III – Vincitore

Resident Evil Village

Shadow Warrior 3

Perfect Dark

Suicide Squad: Kill the Justice League

The Games Machine GOTY

Il premio della giuria in quel di The Games Machine. Alla fine siamo riusciti a non menarci.

Half-Life: Alyx – Vincitore

Doom Eternal

Cyberpunk 2077

The Last of Us: Parte II

Ghost of Tsushima