Cyberpunk 2077: la nuova patch corregge il bug dei salvataggi

CD Projekt RED ha pubblicato nella tarda serata di ieri una nuova patch per Cyberpunk 2077 che va a correggere il fastidiosissimo bug dei salvataggi scoperto qualche giorno fa.

Questo problema causava la corruzione del file di salvataggio una volta superata la dimensione degli 8 MB, un bug davvero fastidioso che tuttavia si verificava solamente utilizzando un exploit del sistema di crafting.

Ora l’aggiornamento 1.06 ha rimosso il limite di peso per i save, di conseguenza il bug non dovrebbe più verificarsi. La patch corregge anche alcuni problemi di stabilità delle versioni console e un bug specifico di una quest secondaria. Il changelog completo dell’hotfix è disponibile a questo indirizzo.

