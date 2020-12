Teruyuki Toriyama, producer di Bloodborne e Demon's Souls, lascia Sony

Un altro nome importante lascia Sony Interactive Entertainment. Stavolta si tratta di Teruyuki Toriyama, producer di Bloodborne, del remake di Demon’s Souls e di molti altri titoli, che ha annunciato su Twitter che abbandonerà la compagnia alla fine di dicembre. “A tutti gli utenti che hanno supportato il JAPAN Studio fino ad ora, i miei ringraziamenti! Continuerò ad affrontare la sfida della creazione di nuove IP nella mia nuova compagnia, che vi chiedo di sostenere”.

Toriyama non ha annunciato il nome della sua nuova impresa, né il genere di giochi di cui si occuperà. Non si tratta in ogni caso del primo a scegliere di mettersi per conto suo: giusto poco tempo fa, il creatore di Silent Hill Keiichiro Toyama ha lasciato Sony per creare Bokeh Game Studio in compagnia di Junya Okura e Kazunobu Sato.