Sons of The Forest arriverà nel 2021, la conferma nel nuovo trailer

Endnight Games ha rilasciato un nuovo trailer di gameplay per Sons of The Forest, seguito del loro titolo survival horror The Forest. Anche in questo caso, un incidente ci porterà a ritrovarci bloccati in una foresta alla ricerca dei mezzi per sopravvivere, ma scopriremo abbastanza presto che a tenerci compagnia in questo luogo sperduto ci sono tribù di cannibali e strane creature.

Così come nel suo predecessore, anche in Sons of the Forest la componente survival sarà essenziale; oltre a doverci procurare il cibo e il calore per sopravviere alla notte, sarà buona idea anche costruire un riparo che ci protegga dai tanti pericoli che circolano per la foresta. Non mancherà neanche la componente esplorativa, con tanti misteri che attendono solo di essere scoperti. Endnight Games non ha reso noto su quali piattaforme arriverà la sua nuova fatica, ma è altamente probabile che cercherà di coprire le stesse sui cui è disponibile The Forest, e cioè PC e PS4.