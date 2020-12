NieR: Automata, oltre cinque milioni le copie vendute

La festività natalizie di quest’anno hanno segnato un importante traguardo per NieR: Automata, il visionario action RPG creato da Yoko Taro. L’account Twitter ufficiale ha infatti segnalato che l’ultimo capitolo della saga ha superato quota cinque milioni di copie vendute. L’ultimo traguardo segnalato, quello costituito dai 4 milioni, era stato raggiunto circa un anno e mezzo fa; e se con il tempo un rallentamento del volume di vendite è più che normale, l’aver raggiunto questa cifra testimonia l’interesse che Nier: Automata continua a suscitare fra i giocatori.

Al momento, l’unico nuovo titolo all’orizzonte per la serie NieR è un’esclusiva per smartphone, ma chi gioca su PC e console potrà presto mettere mano sulla remaster di NieR Replicant, in arrivo il 23 aprile 2021.