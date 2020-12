Arc System Works e Neople annunciano DNF Duel

Gli sviluppatori di Arc System Works non hanno certo intenzione di limitarsi al solo Guilty Gear Strive. Lo studio ha infatti annunciato di essere al lavoro, in accordo con il publisher Neople, sul picchiaduro 2D DNF Duel. In concomitanza con l’annuncio è stato anche presentato un trailer, che mette bene in mostra quella qualità dell’animazione che contraddistingue lo studio giapponese.

DNF Duel appartiene all’universo di Dungeon Fighter Online, titolo di Neople che, se non oltremodo popolare in Occidente, ha però conosciuto notevole successo in Asia, arrivando a contare più di 700 milioni di utenti in tutto il mondo. Periodo di lancio e piattaforme non sono ancora state annunciate.