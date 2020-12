Konami annuncerà un nuovo Bomberman a breve

Nel corso di una recente intervista pubblicata su Famitsu e tradotta da Gematsu, Noriaki Okamura di Konami ha fatto sapere che la compagnia giapponese ha in programma un annuncio a tema Bomberman.

Okamura spiega che non bisognerà attendere a lungo prima che la compagnia nipponica scopra le sue carte, ma al momento non sappiamo di cosa si tratti. Visto che stiamo parlando di Konami, potrebbe essere qualsiasi cosa: un nuovo videogioco, una conversione di un titolo del recente passato, un remake, oppure una nuova macchina pachinko.

Non ci resta che incrociare le dita e sperare per il meglio mentre attendiamo l’annuncio.

