SIE London Studio al lavoro su un'esclusiva PS5?

Secondo quanto riportato sul profilo LinkedIn di David Skilton, VFX Lead di SIE London Studio, il team che ha dato i natali al titolo PSVR Blood & Truth starebbe lavorando a un nuovo videogioco per PS5.

Non è tutto poiché sul sito ufficiale dello studio inglese è spuntata una nuova offerta di lavoro per la posizione di Lead Online Programmer, dunque è estremamente probabile che il nuovo progetto di SIE London Studio disponga di alcune funzionalità online, probabilmente legate al multiplayer.

Dal momento che PS5 supporta PSVR solamente per i titoli retrocompatibili, è probabile che questa presunta nuova esclusiva non sia pensata per la realtà virtuale, ma è altresì possibile che lo studio londinese stia lavorando a un gioco per una nuova versione del visore Sony. Naturalmente per ora siamo ancora nel campo delle speculazioni, dunque per saperne di più bisognerà attendere che Sony o lo stesso SIE London Studio ci forniscano delle informazioni ufficiali.

