Guilty Gear Strive: Anji Mito sarà parte del roster, trailer fra pochi giorni

Arc System Works ha intenzione di passare al 2021 con la quinta ingranata: dopo aver annunciato da poco di essere al lavoro su un picchiaduro ambientato nell’universo di Dungeon Fighter Online, lo studio giapponese si sta preparando a rivelare il prossimo personaggio che andrà ad aggiungersi al roster di Guilty Gear Strive. Come potete probabilmente immaginare dal titolo, stiamo parlando di Anji Mito, veterano della serie ormai fin dai tempi di Guilty Gear X. Anji combatte utilizzando una coppia di ventagli pieghevoli, e con uno stile basato sulla danza tradizionale giapponese mai.

Per vederlo in azione su Guilty Gear Strive, però, ci sarà da aspettare qualche giorno: il reveal è infatti previsto per il primo gennaio all’una di notte. Un ottimo modo per iniziare il 2021.