Final Fantasy XVI e XIV, novità in cantiere per il 2021

Fra i vari sviluppatori intervistati da Famitsu nel numero di chiusura del 2020, non sono mancati anche nomi di peso per quanto riguarda la serie Final Fantasy. Come riportato da Gematsu, il producer Yaoki Noshida ha promesso “vari annunci in arrivo per Final Fantasy XVI e Final Fantasy XIV”. Per il primo dei due titoli, presentato a inizio ottobre e per ora confermato solo su PS5, non è ancora stata fornita una data di lancio, e non è quindi improbabile che l’annuncio promesso da Noshida si riferisca a quello. Tenete presente che stando alle parole dello stesso Yoshida, questa data potrebbe non essere troppo lontana.

Per quanto riguarda Final Fantasy XIV, invece, visto il continuato successo dell’MMO (che ha di recente ricevuto il massiccio aggiornamento Futures Rewritten) non dubitiamo che il 2021 gli riserverà tanto altro contenuto. Fra le dichiarazioni rilasciate a Famitsu è spuntato anche Yoshinori Kitase, che ha condiviso qualche informazione sullo sviluppo della seconda parte di Final Fantasy VII Remake. Kitase ha dichiarato che “il mondo di Final Fantasy VII è appena iniziato” e che “lo sviluppo [della seconda parte] sta procedendo bene”. Ricordiamo che, come successo a tanti altri studi, anche i ritmi di lavoro di Square Enix avevano subito qualche rallentamento causa pandemia.