Il franchise di Nioh verrà accantonato dal prossimo anno

Nonostante un buon successo di pubblico e di critica, il franchise di Nioh verrà messo da parte nel prossimo futuro. La conferma proviene direttamente da Fumihiko Yasuda, esponente di spicco di Team Ninja e director di entrambe le incarnazioni di questa serie action RPG.

In un’intervista pubblicata sulle colonne di Famitsu (e tradotta da Gematsu), Yasuda spiega che il franchise verrà accantonato dal prossimo anno, dopo la pubblicazione di Nioh 2: Complete Edition prevista per il mese di febbraio 2021 su PC e PS5.

Dopodiché, lo studio di sviluppo giapponese si concentrerà su altri progetti che verranno messi in lavorazione già dall’anno prossimo. Quali siano questi nuovi titoli, però, non è ancora stato annunciato.

