Dreams: emorragia di giocatori per l'esclusiva PS4

Tempi duri per Dreams: l’esclusiva PS4 sviluppata da Media Molecule si trova a corto di giocatori. Secondo quanto riportato sulle colonne di Kotaku, il potente editor dei creatori di LittleBigPlanet avrebbe un buon numero di utenti che generano nuovi contenuti, ma pochissimi giocatori in grado di provarli e apprezzarli. Ciò significa che le nuove creazioni fanno molta fatica a ottenere visibilità, un problema amplificato anche dalla mole di rip-off e progetti di qualità discutibile che vanno a coprire quelli davvero meritevoli.

La community ritiene che uno dei motivi del crollo verticale dei giocatori sia dovuto in parte allo scarso supporto da parte di Media Molecule, che sembra aver abbandonato Dreams al suo destino, ma anche Sony in quanto publisher dovrebbe spiegare chiaramente quali piani abbia per il futuro dell’opera.

In molti pensano che per risollevare le sorti di Dreams e infondere nuova linfa vitale (e utenti) sia necessario perlomeno includere il titolo nella raccolta di giochi riservati agli abbonati al PlayStation Plus, mentre alcuni ritengono che una eventuale pubblicazione su PC potrebbe risolvere gran parte dei problemi.

Vedremo quali saranno le mosse di Sony, con la convinzione che Dreams rischia l’oblio in caso la compagnia giapponese e Media Molecule continuino a lasciare un progetto così valido e ambizioso alla deriva.

