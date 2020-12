Resident Evil: il reboot cinematografico ha concluso le riprese

A quasi tre mesi di distanza da quando ne è stato rivelato il cast, il reboot cinematografico di Resident Evil ha terminato le riprese, come annunciato da Sony Pictures. A dirigere questo film sarà Johannes Roberts, regista britannico con vari film horror nel suo curriculum, che ha dichiarato di volersi ispirare in particolare ai primi due giochi e alle sensazioni che avevano evocato in lui quando li aveva provati per la prima volta. La data di lancio prevista è il 9 settembre 2021.

Ricordiamo che oltre a questo reboot cinematografico, Resident Evil ha in ballo anche due serie Netflix: la prima sarà live action, avrà per protagoniste Wesker e si svilupperà su due linee temporali; Infinite Darkness sarà invece prodotta interamente in computer grafica e rientrerà nel canon narrativo dei giochi.