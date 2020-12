Handy Games annuncia un nuovo progetto legato a Titan Quest

Handy Games ha annunciato tramite il suo profilo Twitter di essere al lavoro su un nuovo progetto, che vista l’immagine allegata sembra proprio sarà legato a Titan Quest. Tanto per restare in tema con l’ambientazione mitologica l’annuncio ha un che di sibillino, dato che non rivela nemmeno le piattaforme previste. Molti fan della storica saga hack ‘n slash hanno immediatamente pensato a un possibile teaser in vista di Titan Quest 2, ma è nostro dovere segnalare che Handy Games ricopre il duplice ruolo di etichetta di publishing legata a THQ Nordic (che detiene i diritti sull’IP) e di sviluppatore di porting mobile di titoli per PC e console.

Staremo a vedere se si tratterà effettivamente di un seguito del titolo della ormai defunta Iron Lore o se Handy Games preferirà intraprendere una strada simile a quella di Diablo Immortal. Il progetto, in ogni caso, vedrà la luce nel corso del 2021.