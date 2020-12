Level-5 al lavoro su un progetto non annunciato

Nel corso di un’intervista con il sito giapponese 4Gamer (riportata da Twinfinite) il presidente di Level-5 Akihiro Hino ha annunciato che lo studio è al lavoro su un nuovo progetto non ancora annunciato. Negli ultimi anni, lo studio giapponese è noto principalmente per il suo lavoro su Ni no Kuni e la serie Yo-kai Watch: ma visto il riserbo tenuto da Hino per quanto riguarda la condivisione di ulteriori dettagli, non è improbabile si tratti di qualcosa del tutto nuovo. Il presidente di Level-5 ha anche aggiunto che i lavori procedono speditamente, quindi non dovrebbe volerci troppo prima di saperne di più.

Per quanto riguarda i piani per il 2021, sembra che lo studio si concentrerà principalmente sullo sviluppo di videogiochi, ma senza tralasciare la cooperazione con prodotti d’animazione.