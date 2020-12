Respawn Entertainment al lavoro su una nuova IP

Respawn Entertainment sembra non avere nessuna intenzione di battere la fiacca. Oltre ad aver appena lanciato un nuovo Medal of Honor in VR e ad essere al lavoro su nuovo contenuto per Apex Legends e presumibilmente un seguito per Star Wars Jedi: Fallen Order, sembra che lo studio abbia in cantiere una nuova IP. Come spesso succede, a svelare la cosa è stata la pagina delle offerte di lavoro: Respawn è infatti alla ricerca di un Generalist Software Engineer che “si unisca a un nuovo, piccolo team creato con lo scopo di sviluppare una nuova IP”.

La pagina non condivide altri dettagli sul progetto in sé, ma visto quanto sopra citato non è improbabile il titolo in questione sarà un progetto di scala inferiore rispetto agli altri giochi di Respawn. Non possiamo inoltre fare a meno di notare che fra i motivi per incentivare l’invio della candidatura c’è anche la netta opposizione alle pratiche di crunch – un chiarimento con tutta probabilità dovuto anche alla rilevanza assunta dall’argomento negli ultimi mesi. Ci vorrà tempo per sapere cos’è di preciso questo nuovo progetto; noi, nel frattempo, continuiamo a sperare che un giorno Respawn Entertainment trovi anche il tempo per Titanfall 3.