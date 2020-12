Cyberpunk 2077: DLC gratuito in arrivo a inizio 2021

Se come milioni di altri giocatori le ultime settimane vi hanno visti impegnati a scoprire ed esplorare le vie di Night City, sappiate che fra non troppo tempo saranno ancora più ricche di contenuto. CD Projekt RED ha rivelato una pagina web che annuncia l’arrivo del primo DLC per Cyberpunk 2077; in questo caso si tratterà di un contenuto scaricabile gratuito, previsto per l’inizio del 2021. Non si tratta di una novità per lo studio polacco: The Witcher 3 aveva ricevuto ben 16 DLC gratuiti dopo il lancio, che fra le altre cose includevano anche nuove quest, nuove armature e il New Game+. Non è improbabile, vista la poca distanza dal lancio, che questo primo contenuto scaricabile contenga principalmente modifiche estetiche, ma in ogni caso CD Projekt RED ha promesso che avrà presto altre informazioni per noi.

