Apex Legends: pubblicato il nuovo video della serie Storie di Frontiera

Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno confezionato un nuovo video della serie Storie di Frontiera per rivelare le origini di Pathfinder, uno dei personaggi giocabili di Apex Legends.

Nel trailer presente qui in alto, Pathfinder scopre l’identità del suo misterioso creatore e il motivo per cui la Mobile Robotic Versatile Entity (MRVN) ha scelto proprio lo scout per gli Apex Games. In questo filmato dal sapore neo-noir, Pathfinder è affiancato da Victor Maldera, l’ex ufficiale diventato guardia di sicurezza, per ingaggiare la task force d’élite di Malta City e sconfiggere Alexander Nox, noto anche come Caustic.

Vi ricordiamo che la Stagione 7 di Apex Legends, denominata Ascensione, ha portato la battle royale nella città fluttuante di Olympus, in un pianeta completamente nuovo e ricco di un prezioso terreno artificiale, autostrade, centri commerciali di lusso, banchine industriali e sontuose tenute.