Back 4 Blood: nel nuovo video la parola passa agli sviluppatori

Se i Turtle Rock Studios hanno passato mesi in silenzio radio quasi assoluto, mostrando al massimo qualche sessione di mocap, sembra che dopo il reveal di Back 4 Blood vogliano assicurarsi di non sparire tanto presto dai radar. I creatori di Left 4 Dead hanno infatti rilasciato un nuovo, lungo video, in cui a fare da protagonisti sono gli sviluppatori stessi, che parlano della loro visione per il loro prossimo titolo e di ciò che vogliono trasmettere a chi lo giocherà.

Così come nei suoi predecessori, anche in Back 4 Blood non mancherà la componente competitiva, in cui dei giocatori si ritroveranno a controllare zombie speciali impegnati a rallentare l’avanzata dei protagonisti. Il video mostra anche alcuni di questi zombie speciali, ed è impossibile non notare la somiglianza con alcune delle ‘classi’ già presenti in Left 4 Dead; con tutta probabilità una scelta voluta, così da far sentire a casa i veterani della serie. Ricordiamo che Back 4 Blood uscirà il 22 giugno 2021 su PC e console.