Monster Hunter Rise: Capcom pubblica due spot televisivi

Capcom non ha certo intenzione di mollare la presa per quanto riguarda la campagna promozionale di Monster Hunter Rise. Dopo i video dedicati alle varie armi rilasciati nelle ultime settimane, lo studio ha rivelato i due spot televisivi preparati per le emittenti giapponesi. Di seguito potete vedere il più lungo dei due, della durata di trenta secondi; potete trovare quello più breve sul canale ufficiale di Capcom.

Entrambi i video non mancano di mostrare quella che sarà una componente fondamentale di Monster Hunter Rise, e cioè la verticalità degli ambienti. Il mondo di gioco sarà infatti situato in mezzo alle montagne, e ad aiutarci con le traversate (e in combattimento) torneranno parecchio utili i nostri fidati insetti filo. Il nuovo capitolo della caccia ai mostri di Capcom arriverà il 26 marzo in esclusiva su Nintendo Switch, con una demo prevista per il mese di gennaio.