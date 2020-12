PlayStation Plus: annunciati i giochi di gennaio 2021

Sony ha annunciato i giochi di gennaio 2021 inclusi nell’abbonamento al servizio PlayStation Plus.

Gli abbonati al servizio potranno mettere le mani su Maneater, l’action open world di Tripwire Interactive che mette i giocatori nei panni di uno squalo gigante; Shadow of the Tomb Raider, ultima iterazione della saga di Lara Croft; e infine GreedFall, gioco di ruolo di stampo fantasy sviluppato da Spiders.

Il tris di titoli sarà disponibile dal 5 gennaio al 5 febbraio del prossimo anno. Da notare, inoltre, che Maneater sarà giocabile solamente su PS5, mentre gli altri due videogiochi potranno essere utilizzati anche su PS4.

