GOG regala Metro: Last Light Redux per un periodo limitato

Regalo di fine anno da parte di GOG: sulla piattaforma digitale di CD Projekt, infatti, è possibile riscattare gratuitamente una copia di Metro: Last Light Redux, versione rimasterizzata della seconda avventura di Artyom.

Da notare che la promozione è valida solo per un periodo di tempo limitato, difatti è possibile acquisire il gioco fino alle 15:00 di domani. Per approfittare dell’offerta basta avere un account gratuito di GOG e seguire le istruzioni descritte in questa pagina web, dopodiché Metro: Last Light Redux rimarrà per sempre nella vostra libreria virtuale.

