Devolver Digital: cinque titoli non ancora annunciati in arrivo nel 2021

A quanto pare Devolver Digital ha già grandi piani in mente per il 2021. Con il solito humor che la caratterizza, l’etichetta di publishing ha chiesto ai suoi fan tramite un messaggio su Twitter “qual è il gioco che attendente di più fra i cinque che non abbiamo ancora annunciato e che usciranno l’anno prossimo?”, dando immediatamente il via a una serie di speculazioni e speranze. Molti sono infatti i titoli rilasciati di recente da Devolver Digital che meriterebbero un seguito, ma sicuramente fra i giochi in arrivo nel 2021 ci sarà anche qualche progetto del tutto nuovo.

Ricordiamo che Devolver ha già alcuni titoli che vedranno la luce nei prossimi mesi, fra cui Shadow Warrior 3 e Card Shark; questi cinque vanno dunque ad aggiungersi a quelli già annunciati. Qui in redazione abbiamo anche chi spera che il 2021 porti anche qualche informazione su EITR. Speriamo in bene.