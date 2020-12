Yoko Taro e Yosuke Saito hanno in cantiere due nuovi giochi

Se ormai dal lancio di NieR: Automata è passato qualche anno, che non vi salti in mente di pensare che il vulcanico Yoko Taro nel frattempo si sia messo a riposo. Come segnalato da Gematsu, la mente dietro l’universo di NieR e il producer della serie Yosuke Saito sono infatti al lavoro su due nuovi giochi. Curiosamente, sembra che Yoko Taro abbia dovuto darsi da fare per convincere Saito di acconsentire alla produzione di uno di questi due titoli. Stando a quanto riportato, Taro avrebbe infatti proposto l’idea già un anno fa, scontrandosi però con il rifiuto della sua controparte. Lungi da darsi per vinto, il padre di NieR avrebbe preparato una presentazione di un’ora, riuscendo così a far crollare le difese di Saito, che però non è del tutto persuaso: avrebbe infatti dichiarato “Se potessi tirarmene fuori, lo farei”.

A questo punto, sono aperte le ipotesi su quale genere di gioco abbia in mente di creare Yoko Taro: vista la recalcitranza di Saito, potrebbe forse appartenere a un genere di nicchia, come per esempio quello dei bullet hell, già ampiamente presenti in NieR: Automata? Staremo a vedere. Per fortuna, sembra che sull’altro titolo i due siano molto più d’accordo; dei due giochi, dovrebbe anche essere il primo a vedere la luce.