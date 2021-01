Mega Man Legends appare nel database di Steam

Si preannuncia un ottimo primo dell’anno per i fan dell’omino blu con un cannone al posto del braccio. Mega Man Legends è infatti apparso nel database di Steam; ricordiamo che il titolo in questione è uscito originariamente nel 1997 su PS1, per poi ricevere una release anche su Nintendo 64 e PC. Legends si distingue dagli altri esponenti della serie per il fatto di essere completamente in 3D, un passaggio tutt’altro che scontato per una serie che ancora oggi fa del 2D uno dei suoi punti cardine.

Resta da vedere cosa ha in mente di fare Capcom con questa nuova versione di Mega Men Legends, che con tutta probabilità sarà un port adattato a sistemi moderni della versione per PSP uscita nel 2005. Ma al di là di questo, forse la compagnia ha intenzione di sondare il terreno per una possibile rivitalizzazione della serie? Speriamo sia così.