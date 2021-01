The Binding of Isaac: Repentance arriverà a fine marzo su PC

Pare che ci sia voluto un po’ più di quanto previsto, ma la data di lancio di The Binding of Isaac: Repentance non è comunque tanto lontana. Come rivelato dal trailer caricato da Edmund McMillen, l’espansione del famoso roguelite arriverà su PC il 31 marzo 2021.

Fra le novità in arrivo con questa massiccia espansione, sulla pagina Steam possiamo trovare elencate:

Più di 130 nuovi oggetti

Più di 100 nuovi nemici

25 nuovi boss

2 nuovi personaggi

Più di 100 achievement

Più di 5000 nuovi elementi per le stanze

In totale, pare che The Binding of Isaac: Repentance aggiungerà più di 500 ore di nuovo gameplay. Una versione console dell’espansione è prevista, ma ci sarà da attendere.