Age of Empires 4 sta facendo buoni progressi

Il 2020 è passato senza che di Age of Empires 4 si vedesse un nuovo video di gameplay (l’ultimo, ricorderete, risale alla fine del 2019), ma nonostante questo sembra che i progressi siano a buon punto. A dichiararlo è stato Shannon Loftis di World’s Edge in un post in cui ha ripercorso gli aspetti più salienti del 2020 per il franchise di strategici. In merito ad Age of Empires 4, ha dichiarato:

Stiamo facendo ottimi progressi su Age of Empires IV. Non voglio ingelosirvi, ma ci stiamo letteralmente giocando ogni giorno – sia a Washington che a Vancouver. Lo sviluppo degli RTS è buffo: ci vuole del tempo per creare i vari sistemi (IA, economia, sim, rendering, eccetera), e poi ci vuole altro tempo per combinarli assieme. Ma quando lo fanno, di colpo hai di fronte un gioco – un gioco che ha bisogno di debugging e bilanciamento e di essere ripulito – ma hai il nucleo di quel gioco che sai un giorno sarà lanciato. E la cosa migliore è che sembra davvero un Age of Empires.

I nostri partner alla Relic sono stati incrollabili mentre noi tutti spostavamo lo sviluppo dagli uffici alle case, e modificavamo (tramite trail & error) i nostri processi per rendere più snella la produttività e tenere il gioco sui binari. Così tanta passione, e sviluppatori, artisti, designer, narratori, esperti di audio, una comunità, tutti incredibili – per non parlare di tutte le funzioni che tengono in moto la compagnia.

Ricordiamo che Age of Empires 4 è in sviluppo presso Relic Entertainment, già nota ai fan degli RTS per aver creato le serie di Dawn of War e Company of Heroes. Ovviamente, Shannon Loftis non si è sbottonato su possibili date di lancio, anche approssimative, ma queste dichiarazioni ci fanno sperare bene per il futuro.