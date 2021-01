Guilty Gear Strive: ecco il trailer dedicato ad Anji Mito

Come promesso negli ultimi giorni dello scorso anno, Arc System Works e Bandai Namco hanno confezionato e diffuso il trailer dedicato ad Anji Mito, ultima aggiunta al roster di Guilty Gear Strive.

Dalla sua prima apparzione in Guilty Gear X, Anji ha continuato il suo viaggio portando con sé Zessen, uno dei sacri tesori creati per distruggere i “gears”, per combattere i suoi nemici e continuare nella sua ricerca sulla natura dei “gears”.

Vi ricordiamo che Guilty Gear Strive sarà disponibile dal 9 aprile su PC, PS4 e PS5.