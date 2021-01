Microsoft Flight Simulator introduce la neve in tempo reale

Microsoft Flight Simulator è un titolo che, già alla sua uscita, aveva stupito i giocatori di tutto il mondo grazie alla sua possibilità di farci esplorare il mondo intero. Asobo Studio nel frattempo non ha però certo riposato sugli allori e, dopo l’implementazione della realtà virtuale, è passato a qualcosa di più strettamente collegato alla stagione invernale. Come annunciato dallo studio in occasione degli auguri di buon anno, l’ultimo aggiornamento introduce infatti la neve in tempo reale.

I paesaggi innevati erano già presenti in Microsoft Flight Simulator, ma richiedevano l’attivazione manuale tramite le impostazioni di gioco. Questo ultimo aggiornamento – del peso di circa 500 MB – sincronizzerà la presenza di neve e ghiaccio con quella del mondo reale, rendendo così il simulatore di Asobo ancora più vicino alla realtà.