Hitman 3: lo spazio totale su disco si aggirerà intorno ai 100 GB

Una delle particolarità più interessanti del prossimo Hitman 3 è il fatto che il gioco includerà anche tutti i livelli dei due capitoli precedenti. L’idea, da parte di IO Interactive, è quella di permettere ai giocatori di godersi tutta la trilogia del World of Assassination (che, oltretutto, arriverà anche su Nintendo Switch) su un titolo solo, senza bisogno di tre installazioni differenti; e già Hitman 2 includeva anche i livelli del suo predecessore. La notizia, però, ha fatto sorgere qualche timore dovuto allo spazio su disco richiesto: Hitman 2 superava infatti senza troppa difficoltà il centinaio di GB.

Per fortuna, sembra che nel frattempo lo studio di sviluppo si sia dato da fare per ottimizzare meglio lo spazio occupato dai vari livelli: uno degli sviluppatori è infatti intervenuto su Resetera dichiarando che “una cosa che penso sarete felici di sentire è che abbiamo ridotto notevolmente la dimensione del gioco. Tutti e tre i giochi e il loro contenuto occuperanno circa 100 GB.” Buone notizie, insomma, per chi non ha terabyte in abbondanza o è dotato di una connessione non troppo veloce.