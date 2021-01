Cyberpunk 2077: un mod introduce la terza persona

La scelta di CD Projekt RED di farci vivere Night City in prima persona non è stata apprezzata da tutti: perché se da un lato ha la sua motivazione in una maggiore immersività, che senso ha creare un personaggio che poi non vedremo quasi mai? Per fortuna, Cyberpunk 2077 ha già dimostrato di essere accessibile ai modder, e non ci è voluto molto tempo prima che sbucasse anche un mod che sposta la prospettiva in terza persona. Ovviamente, trattandosi di una modificazione non ufficiale qualche problema a livello di animazioni c’è: dal video di presentazione possiamo vedere come il gioco non sia pensato per “intepretare” in terza persona le animazioni di arrampicata, di ricarica delle armi e di scivolata. Per non parlare di quando V decide di fare una nuotata.

In ogni caso, il mod creato da Jelle Bakker è disponibile per il download su Nexus Mods, con due link separati per personaggi maschili e femminili. I limiti in termini di animazione fanno presupporre che ci vorrà tempo (o l’intervento di CD Projekt RED) prima di potersi godere bene la terza persona su Cyberpunk 2077, ma si tratta comunque di un inizio promettente.