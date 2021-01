MSI Premiere 2021: nuove schede video saranno presentate all'evento

Con il nuovo anno, arrivano anche i tradizionali nuovi propositi, anche se siete un colosso dell’hardware come MSI. Il 13 gennaio la compagnia infatti ci permetterà di dare uno sguardo al suo futuro con l’MSI Premiere 2021: Tech for the Future, evento in diretta streaming nel corso del quale verranno svelate nuove linee di prodotti, sia per il gaming che per il business. Il comunicato stampa rende noto in particolare che saranno presentati “nuovi monitor, desktop, schede grafiche, schede madri” e tanto altro ancora. Chissà se l’MSI Premiere sarà l’evento in cui finalmente potremo conoscere le specifiche delle schede di fascia medio-bassa di Nvidia, visto che finora a proposito di RTX 3050, 3050 Ti e 3060 si sono sentite solo indiscrezioni.

L’MSI Premier 2021 si terrà il 13 gennaio alle ore 20:00, e potrete seguirlo su YouTube, Twitch e Facebook.