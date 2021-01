Nintendo acquisisce Next Level Games, gli autori di Luigi's Mansion 3

Nintendo ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di Next Level Games, lo studio canadese autore di Luigi’s Mansion 3.

Tramite un comunicato diffuso nelle scorse ore, la Casa di Kyoto fa sapere che l’acquisto del team nordamericano verrà finalizzato entro l’inizio di marzo, dopodiché il 100% delle azioni di Next Level Games sarà detenuto da Nintendo. La Grande N spiega che l’acquisizione sarà utile a facilitare le comunicazioni tra lo studio e la stessa compagnia nipponica, facendo sì che l’esperienza di Next Level Games sia messa completamente a frutto.

Sin dalla sua fondazione nel 2002, lo studio canadese ha sempre mantenuto un rapporto preferenziale con Nintendo sviluppando diversi titoli per le sue console: tra questi citiamo il franchise di Mario Strikers, Punch-Out!! per Wii e Metroid Prime: Federation Force per 3DS.

