Immortals Fenyx Rising: il primo DLC potrebbe uscire a breve

Pare che il primo DLC di Immortals Fenyx Rising, il cui titolo dovrebbe essere A New God, sia ormai in dirittura di arrivo.

Stando a quanto riportato da PlayStation Game Size su Twitter, difatti, la prima espansione potrebbe vedere la luce già dal prossimo 21 gennaio. L’informazione sarebbe stata riportata erroneamente in anticipo sul Nintendo eShop. Nel frattempo, anche la lista trofei di Immortals Fenyx Rising è stata aggiornata, lasciando intendere che la pubblicazione di A New God sia davvero dietro l’angolo.

Sembra difficile che questa indiscrezione si riveli errata, tuttavia vi invitiamo comunque ad attendere una comunicazione ufficiale da parte di Ubisoft.

