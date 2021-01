Thermaltake presenta la linea di alimentatori modulari GF2 ARGB

Se in attesa di una stabilizzazione del mercato delle schede video volete assicurarvi che il resto del vostro PC sia all’altezza, un componente che non potete permettervi di trascurare è l’alimentatore. E se state cercando un prodotto di qualità, la nuova linea di alimentatori di Thermaltake potrebbe fare al caso vostro: i Toughpower G2 ARGB sono infatti alimentatori modulari certificati 80 PLUS Gold che combinano la classica qualità costruttiva dei prodotti di Thermaltake a una bassa rumorosità. E, per chi vuole dare sfoggio di gusto estetico, i GF2 sono dotati anche di illuminazione RGB a 16,8 milioni di colori che può essere sincronizzata con quella delle schede madri più diffuse sul mercato.

I Toughpower G2 ARGB sono disponibili sul sito ufficiale a tre diversi wattaggi: 650W, 750W e 850W, a un prezzo (IVA inclusa) rispettivamente di 134,99€, 144,99€ e 154,99€.