Atomic Heart: apparsi su Steam i requisiti hardware

Atomic Heart è un gioco dalla storia un po’ curiosa: apparso quasi dal nulla due anni fa, il titolo sviluppato dallo studio russo Mundfish è andato in silenzio radio pressoché completo prima di riapparire con un trailer che aveva come ospite d’eccezione Mick Gordon. A dispetto da alcuni rumor che ne descrivevano lo sviluppo come molto travagliato, l’apparizione sulla pagina Steam dei requisiti hardware potrebbe far presagire che una data di lancio almeno approssimativa non sia troppo di là da venire. Ma per ora, andiamo a vedere insieme che PC servirà per poter giocare ad Atomic Heart.

Minimi:

Processore: Intel Core i5-2500K@3.3GHz o AMD FX 6300@3.5GHz

Intel Core i5-2500K@3.3GHz o AMD FX 6300@3.5GHz RAM: 6 GB

6 GB Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 (4GB)

Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 (4GB) Spazio su disco: 22 GB

Consigliati:

Processore: Intel Core i7-4770K@3.5GHz or Ryzen 5 1500X@3.5GHz

Intel Core i7-4770K@3.5GHz or Ryzen 5 1500X@3.5GHz RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) or AMD Radeon RX 580 (8GB)

Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) or AMD Radeon RX 580 (8GB) Spazio su disco: 22 GB

Sembra dunque che il titolo di Mundfish, nonostante la buona qualità grafica messa in mostra nei trailer, sarà tutto sommato un gioco relativamente leggero, almeno in teoria. La pratica, come abbiamo imparato di recente, può rivelarsi differente. Ricordiamo che Atomic Heart è previsto non solo per PC, ma anche per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.