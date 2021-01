Hollow Knight: Silksong, il gioco è in fase di testing

Hollow Knight è stato certamente una delle sorprese degli ultimi anni, e le aspettative per il suo seguito Silksong sono molto alte. Gli sviluppatori di Team Cherry, dal canto loro, sono stati molto parchi di informazioni riguardo allo stato dei lavori, che però sembra essere a buon punto. In un messagio scritto sul Discord ufficiale del gioco, Matthew Griffin (responsabile di PR e marketing) ha infatti detto “potremmo dire che ‘abbiamo finito tutto il contenuto del gioco e siamo in fase di testing’, ma anche quello non dice nulla riguardo a una finestra di lancio. La mia filosofia personale è che non bisognerebbe annunciare una data fin quando non hai una build che puoi già rilasciare, e quello che stai facendo è prenderti un po’ di tempo per sistemare altri bug e pubblicizzare il gioco.”

Sembra, dunque, che la data di lancio di Hollow Knight: Silksong potrebbe essere più vicina del previsto, e che Team Cherry voglia assicurarsi di essere soddisfatto dello stato del gioco prima di rivelarla. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Silksong è attualmente previsto per PC e Nintendo Switch.