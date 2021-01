Sony cessa la produzione di PS4 in Giappone

Non è una notizia che sorprende, visto l’avvento della nuova generazione, ma segna in ogni caso la fine di un’era. Come riportato da Gematsu, Sony Interactive Entertainment ha cessato la produzione di gran parte dei modelli di PS4 nelle sue sedi giapponesi. L’unico modello che continuerà ad essere prodotto sarà la PS4 slim da 500 GB; anche la PS4 Pro si avvicina dunque al suo crepuscolo. L’annuncio in questione riguarda solamente la produzione in Giappone, ma in ogni caso non dovrebbe volerci molto prima che Sony decida di fare lo stesso anche per quanto riguarda il mercato occidentale, concentrando i suoi sforzi produttivi sulle PS5 (attualmente ancora non facili da reperire a quasi due mesi dal lancio).

Cessazione della produzione, ovviamente, non significa anche cessazione del supporto. Già a novembre Hideaki Nishino di Sony aveva infatti dichiarato che la transizione completa da PS4 a PS5 avrebbe richiesto circa tre anni. Potrete quindi continuare ad aspettarvi nuovo contenuto per la (ormai) vecchia generazione di console fino al 2022.