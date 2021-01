PlayStation Now: tre nuovi giochi in arrivo a gennaio

Dopo Microsoft con l’annuncio relativo all’aggiornamento del catalogo dell’Xbox Game Pass, anche Sony ha rivelato le novità in arrivo a gennaio nell’offerta riservata agli abbonati al servizio PlayStation Now.

Sono tre i giochi disponibili in questo inizio di 2021, un titolo di corse e due gestionali:

The Crew 2 , disponibile soltanto fino al 5 luglio 2021;

, disponibile soltanto fino al 5 luglio 2021; Surviving Mars ;

; Frostpunk: Console Edition.

A differenza di The Crew 2, questi ultimi due non hanno una data di scadenza precisa.