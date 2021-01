Cyberpunk 2077: il numero di giocatori su Steam cala del 79% in un mese

Sembra che a dispetto dell’immensità di Night City, Cyberpunk 2077 stia facendo fatica a tenere incollati i suoi giocatori. Perché se da un lato per i titoli singleplayer un declino netto del numero di giocatori con il passare delle settimane rientra nella normalità, dall’altro le prestazioni dell’ultima fatica di CD Projekt RED sono inferiori rispetto a quelle di The Witcher 3. Come segnalato da GitHyp, infatti, Cyberpunk 2077 ha impiegato un mese per perdere il 79% dei suoi giocatori su Steam, mentre il terzo capitolo delle avventure di Geralt ci ha messo tre volte tanto.

Non che questo significhi che Night City sia attualmente spopolata: una rapida occhiata a Steamcharts rivela come ancora oggi la media di giocatori giornalieri su Steam si aggiri intorno ai 150.000 giocatori, ed è pur sempre una cifra che riporta solo una parte, pur consistente, del solo mercato PC. Nel paragonare la storia di V con quella di Geralt, inoltre, va anche tenuto conto come quest’ultima avesse una main quest sensibilmente più lunga, mentre Cyberpunk 2077 offre molte più attività secondarie. E non dubitiamo che questi numeri torneranno a salire con l’arrivo del primo DLC.