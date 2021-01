Secondo Acquire, la serie di Tenchu potrebbe tornare in futuro

L’ultimo numero di Famitsu ha incluso interessanti novità per gli appassionati di ninja videoludici. Come riportato da Gematsu, il presidente di Acquire Takuma Endo ha infatti rilasciato un’intervista in cui ha dichiarato che, sebbene non sia una cosa da dare per scontata, l’idea di creare un nuovo Tenchu per PlayStation 5 non gli dispiacerebbe affatto. L’ultimo capitolo della saga, Tenchu: Shadow Assassins, risale ormai al 2009, ed era un’esclusiva Wii e PSP. Non sarebbe per niente male vedere la serie fare un ritorno su hardware di due generazioni più avanti, anche se ovviamente al momento la questione è puramente ipotetica.

Nella stessa intervista Takuma Endo ha anche aggiunto come Acquire intenda lanciare una linea di titoli indie, separata da quella principale e il cui primo titolo arriverà verso la fine del 2021.