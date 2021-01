Arkane sarebbe attualmente al lavoro su un titolo non annunciato

Sembra che oltre all’interessante Deathloop, Arkane abbia anche un’altra sorpresa in serbo. La notizia emerge da un’intervista rilasciata dal director Harvey Smith al quotidiano spagnolo Vandal, e riportata su Resetera. A quanto pare Smith, veterano di Deus Ex e Prey, non sarebbe al lavoro con Arkane Lyon su Deathloop (che definisce come qualcosa che “sarà affascinante da osservare”), ma su un altro titolo non annunciato. Di questo misterioso gioco si starebbero occupando gli stessi sviluppatori di Dishonored e Prey e quindi, anche se Smith non ha rivelato null’altro, è altamente probabile che sarà un immersive sim, genere in cui Arkane ha dimostrato più volte la sua maestria. Attenderemo altre notizie con impazienza.

