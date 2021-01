Hollow Knight: Silksong, smentite le voci sullo stato del gioco

Abbiate pazienza, anche noi della redazione siamo solo umani e appena abbiamo letto il messaggio scritto da Matthew Griffin di Team Cherry in merito a Hollow Knight: Silksong non ci è sembrato vero. Sembra però che si sia trattato di uno sfortunato fraintendimento: nella serata di ieri, Griffin è tornato su Discord per chiarire la questione. “Stavo parlando del modo giusto di rilasciare i giochi – non aveva nulla a che fare con Team Cherry o Silksong.” Il responsabile PR e Marketing ha poi aggiunto su Twitter che la discussione verteva sulla difficoltà di giudicare bene la giusta data di lancio di un gioco, e quello che ha scritto va perciò inteso come un aggiornamento sullo stato dei lavori.

Per avere informazioni più concrete, dunque, non resta altro che attendere. Vista la qualità di Hollow Knight, siamo sicuri che anche il suo seguito varrà ogni giorno di attesa.